NVIDIA выпустит специальную версию видеокарты RTX 4090 для Китая ради обхода санкций США

Эта модель, соответствующая американским экспортным правилам, представляет собой альтернативу запрещённой в Китае RTX 4090.

Напомним, что не так давно RTX 4090 была включена в список запрещённых к экспорту в Китай продуктов из-за высокой общей производительности (TPP более 4800 баллов). Это привело к значительному увеличению цен на видеокарту, вплоть до $8000 в некоторых случаях.

Такое положение дел вынудило китайские фабрики переориентироваться на использование чипов RTX 4090 для решений в области ИИ.

Новая же модель RTX 4090 D будет иметь сниженную производительность по сравнению со стандартной версией, чтобы соответствовать новым нормам.

Видеокарта будет доступна через партнёров NVIDIA в Китае, а её цена будет сопоставима с обычными версиями модели, которые в Китае стоят около $1599.