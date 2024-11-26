NVIDIA выпустит специальную видеокарту RTX 5090D для обхода американских санкций

Опубликовано 26 ноября 2024, 07:291 мин.
NVIDIA выпустит специальную видеокарту RTX 5090D для обхода американских санкцийКто-то в этом сомневался?
NVIDIA анонсировала выпуск видеокарты GeForce RTX 5090D, предназначенной исключительно для китайского рынка.
Эта модель следует за прошлогодней RTX 4090D, созданной для обхода американских экспортных ограничений на высокопроизводительные графические процессоры.
Как и предшественник, RTX 5090D имеет сниженные характеристики, такие как уменьшенное количество ядер и более низкое энергопотребление, но остаётся способной к разгону, что делает её производительность сопоставимой с обычной RTX 4090.
Специальная версия RTX 5090D должна выйти до конца января 2025 года, завершая китайский год Дракона.
Видеокарта не предназначена для глобального рынка, а также будет недоступна в ряде других стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам.
Подобные меры NVIDIA связаны с санкциями, ограничивающими экспорт технологий в Китай.