NVIDIA выпустит специальную видеокарту RTX 5090D для обхода американских санкций

Эта модель следует за прошлогодней RTX 4090D, созданной для обхода американских экспортных ограничений на высокопроизводительные графические процессоры.

Как и предшественник, RTX 5090D имеет сниженные характеристики, такие как уменьшенное количество ядер и более низкое энергопотребление, но остаётся способной к разгону, что делает её производительность сопоставимой с обычной RTX 4090.

Специальная версия RTX 5090D должна выйти до конца января 2025 года, завершая китайский год Дракона.

Видеокарта не предназначена для глобального рынка, а также будет недоступна в ряде других стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам.

Подобные меры NVIDIA связаны с санкциями, ограничивающими экспорт технологий в Китай.