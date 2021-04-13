NVIDIA выпустит свои RTX-видеокарты для ноутбуков на Linux и Chrome OS

Для этих целей, производитель видеоадаптеров даже объединился с MediaTek, пишет Android Authority. Вместе они создадут референсные решения, которые принесут на основанные на ARM-чипах ноутбуки полноценную графику с поддержкой RTX.

Стоит отметить, что всё ещё неизвестно, когда именно NVIDIA представит результат общей с MediaTek работы. Ясно лишь, что обе компании видят в этом потенциал, особенно для любителей играть в игры и создавать контент.

Напомним, что выпущенные Apple ARM-ноутбуки показали отличную производительность (в том числе и графическую), особенно во время видеомонтажа.