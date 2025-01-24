NVIDIA выпустит видеокарту с безумными 96 ГБ памяти

Такая конфигурация впервые была замечена в транспортных документах, где указано использование 512-битной шины памяти и модулей по 3 ГБ.

Карта, вероятно, предназначена не для игр, а для рабочих станций. Возможные варианты названия — RTX 6000 Blackwell или RTX 8000 Blackwell.

Используемая плата PG153 ранее не применялась в игровых моделях. Ожидается, что видеокарта будет оснащена графическим процессором GB203 с более чем 21 760 ядрами CUDA.

С учетом истории NVIDIA, карты рабочих станций обычно имеют в два раза больше памяти, чем игровые. Новинка станет мощным инструментом для профессиональных задач, таких как моделирование, рендеринг и ИИ.