NVIDIA выпустит видеокарты RTX 50XX SUPER с марта по мая 2026 года

По данным инсайдеров, релиз ожидается не на CES 2026, а в промежутке между мартом и маем 2026 года. Пока партнёры NVIDIA не получили официальных уведомлений о проектах, поэтому точные сроки остаются под вопросом.

Главные изменения в линейке коснутся увеличения объёма памяти. Так, RTX 5080 SUPER и RTX 5070 Ti SUPER должны получить 24 ГБ GDDR7, а RTX 5070 SUPER — до 18 ГБ против нынешних 12.

Это стало возможным благодаря переходу с 2-ГБ на 3-ГБ модули GDDR7. Дополнительно возрастёт количество CUDA-ядер, что повысит производительность, но и увеличит энергопотребление.

Согласно утечкам, RTX 5080 SUPER будет иметь 10 752 ядра CUDA, 24 ГБ памяти и TGP 415 Вт, а RTX 5070 SUPER — 6400 ядер CUDA, 18 ГБ памяти и 275 Вт TGP.