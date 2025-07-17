NVIDIA задумалась об отмене RTX 5090 D v2 — карты, созданной специально для Китая

Это связано с неопределённой ситуацией вокруг экспортных ограничений США, которые действуют с апреля. Хотя недавно компании разрешили продавать серверные ускорители H20 Hopper в Китай, аналогичного разрешения для RTX 5090D так и не последовало.

По информации инсайдеров, партнёры NVIDIA пока не получили чёткого ответа, будет ли карта выпущена. Один из источников сообщает о возможной отмене релиза.

Однако другие источники утверждают, что планы не изменились: выпуск RTX 5090 D v2 ожидается в августе. При этом производство оригинальной RTX 5090D может быть возобновлено, и обе версии поступят в продажу одновременно.

Официально NVIDIA ситуацию не комментирует. На фоне сохраняющихся ограничений RTX 5090D/v2 может стать самой проблемной видеокартой в линейке Blackwell.