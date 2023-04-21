NVIDIA заморозит поставки новейшей RTX 4070 на месяц. Продажи не оправдали ожидания

Решение о приостановке поставок на месяц было принято после того, как компания заметила стремительное снижение цены на новинку у вендоров.

Увы, RTX 4070, показывающая производительность, сопоставимую с RTX 3080, не смогла вызвать энтузиазм у пользователей и специалистов. По сравнению с предыдущей моделью RTX 3070 Ti, стоимостью в 600 долларов, новая карта предложила всего лишь 15-20% прирост производительности.

Сообщается, что в течение ближайшего месяца производители видеокарт будут продавать имеющиеся запасы RTX 4070, не выпуская новых адаптеров. Это может повлиять на стратегию NVIDIA и привести к разработке более привлекательных продуктов, таких как RTX 4060 Ti и RTX 4060.