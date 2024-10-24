Компьютеры
Опубликовано 24 октября 2024, 07:01
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NVIDIA запретила россиянам качать новые драйверы для своих видеокарт

Приехали
Россияне столкнулись с очередной дискриминацией — компания NVIDIA запретила пользователям из России скачивать новые драйверы для своих GPU.
NVIDIA запретила россиянам качать новые драйверы для своих видеокарт
© NVIDIA

При попытке загрузить обновления с официального сайта пользователи сталкиваются с сообщением об ошибке доступа.

Кроме того, обновление уже установленных драйверов также оказалось недоступным для жителей России, тогда как в других странах такой проблемы не наблюдается.

NVIDIA запретила россиянам качать новые драйверы для своих видеокарт
© NVIDIA

Некоторые пользователи сообщают, что у них заблокирован доступ ко всему сайту NVIDIA, в то время как другим удаётся зайти на сайт, но они получают ошибки при попытке скачать драйверы.

Были зафиксированы случаи появления сообщений о блокировке запроса Edgecast WAF и о запрете доступа в соответствии с политикой безопасности NVIDIA.

Кроме того, приложение GeForce Experience, предназначенное для автоматического обновления драйверов, также не работает для пользователей в России.

Источник:NVIDIA
Автор:Булат Кармак
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