NVIDIA запретила россиянам качать новые драйверы для своих видеокарт

Некоторые пользователи сообщают, что у них заблокирован доступ ко всему сайту NVIDIA, в то время как другим удаётся зайти на сайт, но они получают ошибки при попытке скачать драйверы.

Были зафиксированы случаи появления сообщений о блокировке запроса Edgecast WAF и о запрете доступа в соответствии с политикой безопасности NVIDIA.

Кроме того, приложение GeForce Experience, предназначенное для автоматического обновления драйверов, также не работает для пользователей в России.