NVIDIA заставила MSI отказаться от выпуска недавно анонсированной RTX 3060 Ti SUPER 3X

Произошло это всего через неделю после того, как она начала поставляться ритейлерам. Эти пользовательские GPU основывались на системе охлаждения SUPRIM, но были снижены до серии «SUPER 3X», что, как оказалось, не было хорошим решением.

Несмотря на то, что сама NVIDIA пока не выпустила никаких видеокарт серии SUPER в случае RTX 40ХХ, это может произойти в будущем.

И RTX 3060 Ti с маркировкой SUPER от MSI могла бы намекнуть на то, что это продукт NVIDIA. Видимо, это и стало причиной, по которой производитель видеокарт оказался настолько жёстким в отношении MSI.

Отметим, что последняя уже удалила продукт со своего сайта. Однако, если бы какие-либо карты всё же попали в продажу, это наверняка сделало бы их предметом коллекционирования.