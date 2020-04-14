Компьютеры
Сегодня 09:18
Обновлен российский рейтинг лучших видеокарт по соотношению цены и производительности
В целом, данный рейтинг способен целиком и полностью помочь при выборе видеокарты по заданному бюджету
Периодически в сети появляются различные сравнения и рейтинги, призванные рассказать, какая видеокарта является лучшим выбором для тех или иных типов пользователей. Вот и издание iXBT.com обновило рейтинг оптимальных видеоускорителей для компьютеров с учетом цен по состоянию на апрель 2019 года.
Получилось, в общем-то, без сюрпризов — абсолютным лидером по соотношению цены и возможностей была признана Inno3D GeForce GTX 1650 Super Compact. Устройство в среднем можно купить за 14-15 тыс рублей, при этом, как пишется в самом рейтинге, “GeForce GTX 1650 Super предназначен для тех энтузиастов ПК-игр, которые планируют играть в разрешении ниже Full HD при использовании максимальных настроек качества”.
Что до любителей поиграть в 4К-разрешении, то тут идеальным выбором будет GeForce RTX 2080 Ti. Именно данное решение способно обеспечить высокий уровень комфорта во всех играх. Далее за ним следуют GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080, которые также демонстрируют стабильную работу в условиях 4К-гейминга.