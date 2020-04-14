Обновлен российский рейтинг лучших видеокарт по соотношению цены и производительности

Получилось, в общем-то, без сюрпризов — абсолютным лидером по соотношению цены и возможностей была признана Inno3D GeForce GTX 1650 Super Compact. Устройство в среднем можно купить за 14-15 тыс рублей, при этом, как пишется в самом рейтинге, “GeForce GTX 1650 Super предназначен для тех энтузиастов ПК-игр, которые планируют играть в разрешении ниже Full HD при использовании максимальных настроек качества”.