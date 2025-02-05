Обновление драйверов Nvidia массово «сломало» новые видеокарты GeForce RTX 5090

Пользователи сообщают, что после установки последних драйверов экран становится чёрным, видеокарта перестает распознаваться и буквально «превращается в кирпич». При этом ничего не даёт и проверка интерфейсов DP и HDMI.

Представитель магазина Goofish, одного из поставщиков видеокарт потребителям, предупредил, что все графические процессоры RTX 5090 и 5090D страдают от этой проблемы, и последние драйверы могут повредить карту и сделать её нераспознаваемой раз и навсегда. Также отмечается возможность выхода из строя графического процессора и случаев сгорания микросхем.

Подобне жалобы приходят и из США, хотя не так массово, как из Китая.