Обновление драйверов Nvidia массово «сломало» новые видеокарты GeForce RTX 5090

Опубликовано 05 февраля 2025, 17:151 мин.
Обновление драйверов Nvidia массово «сломало» новые видеокарты GeForce RTX 5090Устройства «окирпичиваются»
Пользователи новейших видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5090D преимущественно на китайских форумах начали сообщать о проблемах с графическим процессором устройств после установки обновления драйверов. Говорят, что в основном это касается производителей Colorful, Manli и Gigabyte.
Пользователи сообщают, что после установки последних драйверов экран становится чёрным, видеокарта перестает распознаваться и буквально «превращается в кирпич». При этом ничего не даёт и проверка интерфейсов DP и HDMI.
Представитель магазина Goofish, одного из поставщиков видеокарт потребителям, предупредил, что все графические процессоры RTX 5090 и 5090D страдают от этой проблемы, и последние драйверы могут повредить карту и сделать её нераспознаваемой раз и навсегда. Также отмечается возможность выхода из строя графического процессора и случаев сгорания микросхем.
Подобне жалобы приходят и из США, хотя не так массово, как из Китая.
Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков
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