Обновление драйверов Nvidia снова стало доступно российским пользователям

Опубликовано 24 октября 2024, 10:031 мин.
Обновление драйверов Nvidia снова стало доступно российским пользователямТак же неожиданно, как и блокировка накануне
Ночью с 23 на 24 октября российские пользователи видеокарт Nvidia столкнулись с блокировкой при попытке скачать драйвер для графического процессора. Но теперь доступ к обновлениям снова открыт.
В момент блокировки пользователи получали уведомление от сайта Nvidia о запрете доступа, и сообщалось, что запрос заблокирован файерволом Edgecast.
Почему Nvidia внезапно заблокировала возможность обновлять драйверы, а затем так же неожиданно разблокировала обновления, неизвестно. Никаких комментариев по этому поводу пока нет.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги: