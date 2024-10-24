Обновление драйверов Nvidia снова стало доступно российским пользователям

В момент блокировки пользователи получали уведомление от сайта Nvidia о запрете доступа, и сообщалось, что запрос заблокирован файерволом Edgecast.

Почему Nvidia внезапно заблокировала возможность обновлять драйверы, а затем так же неожиданно разблокировала обновления, неизвестно. Никаких комментариев по этому поводу пока нет.