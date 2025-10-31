Обновление KB5067036 для Windows 11 добавило баг с назакрывающимся «Диспетчером задач»

После установки апдейта, «Диспетчер задач» перестаёт нормально закрываться. При нажатии на крестик окно исчезает, но процесс остаётся активным и запускает новую скрытую копию в фоне.

Как сообщает портал Windows Latest, каждая из таких «невидимых» копий занимает примерно 25 МБ оперативной памяти, что со временем может заметно снизить производительность системы.

Microsoft пока не выпустила исправление, но временно проблему можно решить вручную. Для этого нужно открыть «Командную строку» и ввести команду: «taskkill /im taskmgr.exe».

После этого все запущенные процессы «Диспетчера задач» завершатся. Официальный патч ожидается в ближайших обновлениях, однако пользователям советуют воздержаться от установки KB5067036, если стабильность системы критически важна.