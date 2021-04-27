Компьютеры
Сегодня в 15:03
Обновление Windows 10 увеличило производительность игр
ИТ-гигант достаточно быстро отреагировал на недовольство пользователей
Некоторое время назад Microsoft выпустила обновление для Windows 10, которое настолько всё «поломало», что даже компания NVIDIA рекомендовала своим пользователям не обновляться. Судя по всему, редмондцы заметили проблему и тут же решили всё исправить.
В результате команда Microsoft выпустила сразу два патча для своей ОС — KB5001330 и KB5000842. Оба обновления увеличивают производительность игр и устраняют подтормаживание, сообщает PCGamesN. При этом до сих пор не совсем понятно, апдейт лишь исправляет прежние проблемы или же также улучшает работу системы относительно показателей до установки проблемных патчей.
Напомним, что неудачное обновление испортило стабильность Windows 10. В результате этого пользователи столкнулись с замедлениями в играх, а также невозможностью работы с определёнными папками. В их числе были «Мои документы» и «Изображения».