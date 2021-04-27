Обновление Windows 10 увеличило производительность игр

В результате команда Microsoft выпустила сразу два патча для своей ОС — KB5001330 и KB5000842. Оба обновления увеличивают производительность игр и устраняют подтормаживание, сообщает PCGamesN. При этом до сих пор не совсем понятно, апдейт лишь исправляет прежние проблемы или же также улучшает работу системы относительно показателей до установки проблемных патчей.

Напомним, что неудачное обновление испортило стабильность Windows 10. В результате этого пользователи столкнулись с замедлениями в играх, а также невозможностью работы с определёнными папками. В их числе были «Мои документы» и «Изображения».