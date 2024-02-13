Обновление Windows 11 24H2 принудит владельцев старых компьютеров обновиться

Опубликовано 13 февраля 2024, 13:30
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Обновление Windows 11 24H2 принудит владельцев старых компьютеров обновитьсяMicrosoft закроет существующие обходные пути
Microsoft подтвердила, что следующее крупное обновление для Windows 11, известное как версия 24H2, введет новое аппаратное требование.
Оно, в свою очередь, может помешать запуску операционной системы на старых системах. Это обновление ориентировано на добавление ИИ-функций. И именно оно, для своего запуска, потребует от процессоров поддержку инструкции POPCNT.
Это изменение затронет процессоры Intel и AMD, выпущенные до конца 2008 и 2011 годов соответственно, и станет первым случаем, когда системы с несовместимыми процессорами не смогут установить новое обновление.
В отличие от предыдущих требований к аппаратному обеспечению Windows 11, которые можно было обойти, новое требование не подлежит обходу, оставляя пользователей с устаревшим оборудованием без возможности обновления до версии 24H2.