Обновление Windows 11 24H2 «съедает» почти 8 ГБ памяти на... неудаляемый кэш

Обновление Windows 11 24H2 «съедает» почти 8 ГБ памяти на... неудаляемый кэшУдалять его пока что не рекомендуется
Пользователи обнаружили, что после установки версии 24H2, в системе появляется кэш обновлений объемом 8.63 ГБ, который невозможно удалить стандартными средствами, такими как Disk Cleanup.
Несмотря на попытки очистки через встроенные утилиты и удаления файлов из папки SoftwareDistribution, кэш остается на месте.
Microsoft уже знает о проблеме и пообещала исправить её в ближайших обновлениях. Причина в так называемых «контрольных обновлениях», которые делают размер патчей меньше и ускоряют их установку.
Но этот механизм также создает кэш, который система помечает как необходимый для будущих обновлений, из-за чего его нельзя удалить.
Специалисты не рекомендуют пытаться удалять этот кэш вручную, так как это может вызвать проблемы с будущими обновлениями Windows.