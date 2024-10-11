Обновление Windows 11 24H2 «съедает» почти 8 ГБ памяти на... неудаляемый кэш

Microsoft уже знает о проблеме и пообещала исправить её в ближайших обновлениях. Причина в так называемых «контрольных обновлениях», которые делают размер патчей меньше и ускоряют их установку.

Но этот механизм также создает кэш, который система помечает как необходимый для будущих обновлений, из-за чего его нельзя удалить.

Специалисты не рекомендуют пытаться удалять этот кэш вручную, так как это может вызвать проблемы с будущими обновлениями Windows.