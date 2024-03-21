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Компьютеры
Опубликовано 21 марта 2024, 12:45
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Обновление Windows 11 замедлило ПК на процессорах AMD

Особенно жалуются геймеры
В соцсети Reddit появилась информация, что обновление Windows 11 под номером KB5035853 «сломало» компьютеры на процессорах AMD.
Обновление Windows 11 замедлило ПК на процессорах AMD

© Ferra.ru

Пользователи жалуются на заметное замедление работы своих ПК, но особенно досталось геймерам. Игроки говорят, что компьютеры стали медленнее, чем до установки обновления, также снизилась частота кадров. А в некоторых случаях даже «упала» работа графических чипов — до 800 мегагерц.

О таких же багах пишут и пользователи портативных приставок ROG Ally, также работающих на процессоре AMD.

Как сообщает портал WccfTech, скорее всего, ошибка касается именно аппаратного обеспечения AMD и его компонентов. Однако ни AMD, ни Microsoft проблему пока не прокомментировали.

Пользователи советуют пойти одним возможным в этой ситуации путём: для исправления ошибки следует открыть параметры программного обеспечения AMD, затем выбрать раздел «Ремонт» (Repair), а потом сбросить настройки до заводских и перезагрузить устройство. Но это, вероятно, приведёт к потере данных, поэтому нужно сделать резервную копию.

Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#процессор
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#AMD
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#ошибки
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#обновление
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#Windows 11