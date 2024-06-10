Компьютеры
Опубликовано 10 июня 2024, 07:08
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Обновления драйверов сделали китайскую видеокарту MTT S80 в два раза мощнее

Прогресс впечатляет
Китайская видеокарта Moore Threads MTT S80 продемонстрировала значительное увеличение производительности благодаря обновлению драйверов.
Обновления драйверов сделали китайскую видеокарту MTT S80 в два раза мощнее
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Журналисты ITHome провели сравнительное тестирование с использованием старых драйверов версии 230.40.2 и новых версии 260.70 в ряде популярных игр и бенчмарков.

В игре Genshin Impact производительность видеокарты выросла почти в два раза — с прежних 30 fps до стабильных 50–60 fps при разрешении 1080p. В League of Legends обновление также позволило увеличить частоту кадров с 200–300 fps до 380–410 fps при одинаковом разрешении.

Counter-Strike 2 показала прирост средней частоты кадров с 40 до 68 fps. В Persona 5: Royal Edition производительность выросла с 35–45 fps до стабильных 60 fps. В Devil May Cry 5 прирост составил с 50 до 60 fps, а в Shadow of the Tomb Raider — с 32 до 35 fps.

Самый значительный прирост был зафиксирован в бенчмарке Fire Strike, где MTT S80 набрала 8617 баллов против прежних 4350 баллов.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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