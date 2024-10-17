Обновленная Tiny11 сможет сжать Windows 11 24H2 до 3.5 ГБ

Теперь инструмент позволяет сжать Windows 11 24H2 до невероятно маленького размера в 3.5 ГБ. Это достигается с помощью компрессии LZX и сокращения ненужных компонентов операционной системы.

В результате можно установить Windows 11 на стандартный DVD, который имеет ёмкость 4.7 ГБ, оставив при этом ещё место для установки сторонних приложений.

Tiny11 — это инструмент для создания кастомной версии Windows 11, который удаляет лишние библиотеки, приложения и службы, уменьшая размер операционной системы и улучшая её производительность.

Этот способ сжатия особенно полезен для установки Windows на устройства с минимальными характеристиками, а также для работы на несовместимом оборудовании.