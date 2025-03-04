Обновленная версия теста PassMark показала на 31% более высокий результат видеокарты RTX 5090

Некоторые тестовые системы показали экстремальные результаты. Так, ПК с Intel Core Ultra 9 285K, 48 ГБ RAM и материнской платой Asus ROG Maximus Z890 Apex набрал 225 048 Ops/Sec — это почти в 10 раз выше среднего результата RTX 5090.

Теперь владельцы RTX 5090 могут рассчитывать на реальную производительность флагманской видеокарты, а обновленный PassMark адекватно отражает мощность Blackwell-архитектуры.