Обновленный Rufus 4.6 научился устанавливать Windows 11 24H2 на ПК, которые не поддерживают обновление

Теперь с помощью этой утилиты можно устанавливать Windows 11 24H2 даже на компьютеры, которые официально не поддерживают новое обновление из-за устаревших процессоров.

Это решение может быть полезным для пользователей, чьи устройства не соответствуют минимальным требованиям Microsoft для новой версии ОС.

Помимо этого, разработчики исправили ряд ошибок и улучшили работу программы с альтернативной операционной системой ReactOS.

Rufus 4.6 доступен для запуска на всех актуальных устройствах с процессорами x86 и ARM. Ссылки на скачивание программы находятся на странице проекта в GitHub.