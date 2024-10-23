Обновленный Rufus 4.6 научился устанавливать Windows 11 24H2 на ПК, которые не поддерживают обновление

Опубликовано 23 октября 2024, 07:401 мин.
Обновленный Rufus 4.6 научился устанавливать Windows 11 24H2 на ПК, которые не поддерживают обновлениеДождались
Вышла новая версия программы Rufus 4.6, предназначенной для создания загрузочных дисков. И она получила важное обновление.
Теперь с помощью этой утилиты можно устанавливать Windows 11 24H2 даже на компьютеры, которые официально не поддерживают новое обновление из-за устаревших процессоров.
Это решение может быть полезным для пользователей, чьи устройства не соответствуют минимальным требованиям Microsoft для новой версии ОС.
Помимо этого, разработчики исправили ряд ошибок и улучшили работу программы с альтернативной операционной системой ReactOS.
Rufus 4.6 доступен для запуска на всех актуальных устройствах с процессорами x86 и ARM. Ссылки на скачивание программы находятся на странице проекта в GitHub.