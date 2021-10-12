Обновлён рейтинг самых популярных в мире производителей компьютеров и ноутбуков

Обновлён рейтинг самых популярных в мире производителей компьютеров и ноутбуковИнтересно, изменится ли картина в следующем квартале?
Всего за этот период на рынок поступило более 86 млн компьютеров, в том числе ноутбуков и рабочих станций. Как пишет Reseller News, это на 3,9% больше, чем за аналогичный период в 2020-м. И это удивительно, так как прямо сейчас мировой рынок пытается пережить дефицит микросхем.
Индустрия ПК продолжает испытывать трудности в плане снабжения и логистики, и, к сожалению, за последние месяцы ситуация не особо улучшилась. Учитывая текущие обстоятельства, мы видим, что некоторые производители меняют приоритетность рынков при распределении поставок. Это позволяет поддерживать темпы роста в развивающихся регионах, но на некоторые зрелых рынках начинается замедление.
Что же касательно рейтинга популярности среди производителей компьютеров, то на первом месте расположилась компания Lenovo — она поставила около 19,8 млн устройств (22,8% от глобального объёма). Второе место досталось HP — 17,6 млн устройств (20,3%).
Замыкает тройку лидеров Dell — ей удалось поставить по всему миру около 15,2 млн девайсов (26,6%).