Обновлён рейтинг самых популярных в мире производителей компьютеров и ноутбуков

Всего за этот период на рынок поступило более 86 млн компьютеров, в том числе ноутбуков и рабочих станций. Как пишет Reseller News, это на 3,9% больше, чем за аналогичный период в 2020-м. И это удивительно, так как прямо сейчас мировой рынок пытается пережить дефицит микросхем.