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Обновлён рейтинг самых популярных версий Windows 10
Самая популярная была выпущена еще в прошлом году
Обновлён рейтинг самых популярных версий Windows 10. Об этом стало известно благодаря сети перекрестного предложения для Windows, которая опубликовала статистические данные о распространении различных версий фирменной операционной системы Microsoft.
Так, согласно опубликованным данным, наиболее популярной модификацией стала 1903, которая была выпущена еще в мае прошлого года. Источник отмечает, что данная версия установлена на 50% компьютерах с 10 версией операционной системы.
Что касается второго места, оно досталось версии, которая начала распространяться в ноябре прошлого года. Данный билд стоит на 33,4% компьютерах с Windows 10. Третье место, в свою очередь, заняла версия 1809, тогда как на четвертом оказалась 1803. Сообщается, что данные версии установлены на 9,3% и 4,2% компьютерах с Windows 10 соответственно.