Обновлён рейтинг самых популярных версий Windows 10

Что касается второго места, оно досталось версии, которая начала распространяться в ноябре прошлого года. Данный билд стоит на 33,4% компьютерах с Windows 10. Третье место, в свою очередь, заняла версия 1809, тогда как на четвертом оказалась 1803. Сообщается, что данные версии установлены на 9,3% и 4,2% компьютерах с Windows 10 соответственно.