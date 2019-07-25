Объявлены крупнейшие производители компьютеров в России и Европе

Аналитическая компания IDC подвела итоги рынка персональных компьютеров за первый квартал 2019 года в регионе EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка).
Как оказалось, всего было продано 16,45 млн настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Это на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда поставки достигли 16,28 млн штук ПК.
При этом потребительский сегмент персональных компьютеров сокращается, а продажи растут за счёт корпоративного сегмента. В коммерческом секторе продажи выросли на 11,4% по сравнению с прошлом годом, а в потребительском — упали на 11,3%.
Лидером рынка стала компания НР с 4,75 млн ПК и долей 28,8%, за ним идёт Lenovo с 4,19 млн компьютеров и 25,5%, а также Dell с 2,38 млн ПК и 14,4%.