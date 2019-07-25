Объявлены крупнейшие производители компьютеров в России и Европе

При этом потребительский сегмент персональных компьютеров сокращается, а продажи растут за счёт корпоративного сегмента. В коммерческом секторе продажи выросли на 11,4% по сравнению с прошлом годом, а в потребительском — упали на 11,3%.

Лидером рынка стала компания НР с 4,75 млн ПК и долей 28,8%, за ним идёт Lenovo с 4,19 млн компьютеров и 25,5%, а также Dell с 2,38 млн ПК и 14,4%.