Объявлены лучший процессор для игр и разгона

Так, согласно данным голосования, проведенного Европейской ассоциацией аппаратного обеспечения, модель Ryzen 3 3300X была признана лучшим процессором для разгона. Что касается звания лучшего процессора для игр, его удостоилась модель Ryzen 5 3600. Также в рамках голосования был назван лучший процессор 2020 года в Европе - Ryzen 9 3950X.

Помимо прочего организация определила лучшую новую технологию многокристальной компоновки. Так, и в данной категории лидером стала компания AMD со своей Chiplet. Лучшим графическим процессором, в свою очередь, был признан Navi 10. Кроме того, организация также объявила лучший смартфон в Европе - OnePlus 8 Pro, тогда как лучшими “умными” часами были признаны Apple Watch Series 5.