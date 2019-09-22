Объявлены результаты тестов нового бюджетного процессора AMD для игр

Исходя из новых данных, AMD Ryzen 5 3500X будет базироваться на семинанометровом техпроцессе, с шестью ядрами без поддержки многопоточности. Базовая тактовая частота процессора составит 3,6 ГГц, а максимальная частота в разгоне составит 4,1 ГГц. Не смотря на то, что новый процессор уступает i5-9400F в игре League of Legends, но тем не менее опережает его в таких играх, как PUBG и CS:GO, нивелируя отставание.