Объявлены результаты тестов нового бюджетного процессора AMD для игр

Исходя из новых данных, AMD Ryzen 5 3500X будет базироваться на семинанометровом техпроцессе, с шестью ядрами без поддержки многопоточности. Базовая тактовая частота процессора составит 3,6 ГГц, а максимальная частота в разгоне составит 4,1 ГГц. Не смотря на то, что новый процессор уступает i5-9400F в игре League of Legends, но тем не менее опережает его в таких играх, как PUBG и CS:GO, нивелируя отставание.
Напомним, что продажа Ryzen 5 3500X должна начаться не позднее ноября этого года. Вероятная цена нового процессора составит около 10 тысяч рублей. Также на ноябрь намечено появление процессоров третьего поколения Ryzen Threadripper линейки Castle Peak и процессор Ryzen 9 3950X.