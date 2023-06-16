Очередной пользователь показал оплавление разъёма видеокарты GeForce RTX 4090, но со стороны блока питания

И это не один случай; хотя и происходит это не массово, но пользователи жалуются на подобные ситуации, связанные именно с разъёмами 12VHPWR. Пользователь, о котором идёт речь, рассказал о сильном оплавлении коннектора и разъёма.

По его словам, сначала он начал чувствовать неприятный запах подгоревшей пластмассы из системного блока компьютера, а когда разобрал, увидел расплавленные элементы и снял фото.