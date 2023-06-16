Очередной пользователь показал оплавление разъёма видеокарты GeForce RTX 4090, но со стороны блока питания

16:45, 16 июня 2023
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Очередной пользователь показал оплавление разъёма видеокарты GeForce RTX 4090, но со стороны блока питанияИ это не один случай, хотя и не массово
Один из пользователей соцсети Reddit опубликовал «фотоотчёт» об оплавлении разъёма 12VHPWR видеокарты GeForce RTX 4090. Это штатный разъём без переходников, но инцидент всё равно произошёл, причём со стороны блока питания.
И это не один случай; хотя и происходит это не массово, но пользователи жалуются на подобные ситуации, связанные именно с разъёмами 12VHPWR. Пользователь, о котором идёт речь, рассказал о сильном оплавлении коннектора и разъёма.
По его словам, сначала он начал чувствовать неприятный запах подгоревшей пластмассы из системного блока компьютера, а когда разобрал, увидел расплавленные элементы и снял фото.