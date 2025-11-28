Один из процессоров Intel Nova Lake‑S получит 288 МБ кеша и 48 ядер

Wccftech сообщил, что семейство Nova Lake‑S, которое выйдет к концу 2026 года, предложит по крайней мере четыре варианта: две модели с двумя вычислительными кристаллами и две однокристальные.

Варианты с двумя плитами будут включать по 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер на плиту, плюс четыре сверхэффективных ядра — всего 52 ядра. Они получат 288 МБ кэша bLLC (big Last‑Level Cache), по 144 МБ на каждую плиту.

Одноплитные версии предложат 24 или 20 ядер и 144 МБ кэша. Источники считают, что столь большой кеш обеспечит конкурентоспособность в играх против AMD Ryzen с 3D V‑Cache.

TweakTown подчёркивает, что Intel может использовать техпроцесс TSMC N2P и довести суммарный кэш до 288 МБ даже на массовых моделях. Однако пока это только утечки: официальные характеристики появятся ближе к релизу.