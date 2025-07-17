Один из самых редких x86-процессоров в мире Rise mP6 266 показали на фото

Этот чип был совместим с Socket 7, поддерживал инструкции MMX и устанавливался на материнские платы с чипсетами вроде ALi Aladdin V, как на показанной ASUS P5A-B.

Несмотря на маркировку 266, реальная частота процессора составляет 200 МГц. Такой маркетинговый ход в 90-х был обычным — производители вроде AMD и Cyrix продавали свои чипы с «Pentium-рейтинговыми» индексами, указывая не реальную частоту, а предполагаемую эквивалентность чипам Intel.

Процессор потребляет всего 8,5 Вт и работает на напряжении 2,83 В. Благодаря низкому тепловыделению, в то время было достаточно пассивного охлаждения.

Линейка Rise mP6 разрабатывалась около пяти лет, но практически исчезла с рынка ещё до 2000 года. Чипы производились на фабриках TSMC по 250-нм техпроцессу. Именно короткий жизненный цикл и малый тираж сделали Rise mP6 266 настоящей редкостью.