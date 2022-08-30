Одна из крупнейших мировых криптобирж должна была перечислить пользователю $100, но отправила $10,5 млн

За это время клиентка, живущая в Мельбурне, успела купить себе особняк за $1,35 млн, дом для родственников, а также распределила оставшиеся деньги между личными счетами. Но аудиторская проверка, которую провели через 7 месяцев, выявила огромную недостачу в Crypto.com, после чего у женщины деньги потребовали обратно.

Компания обратилась в суд. Теперь клиентка должна продать дом и отдать деньги криптобирже. Отдельным постановлением суд решит, что делать с остальными средствами.