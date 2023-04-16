Одна из мощнейших видеокарт на рынке AMD RX 7900 упала в цене ниже 780 долларов в США

Одна из мощнейших видеокарт на рынке AMD RX 7900 упала в цене ниже 780 долларов в СШАЭто на 120 долларов дешевле рекомендованной цены!
В течение последних четырёх лет рынок видеокарт значительно изменился: их стоимость возросла, а доступность новых моделей оставалась сомнительной.
Фото: MSI
Но за последние несколько месяцев ситуация на рынке значительно улучшилась. Так, например, в США покупатели уже сегодня могут вполне легко найти все видеокарты NVIDIA линейки RTX 40XX и Radeon RX 7000 по официальной рекомендованной стоимости. А порой и ниже!
И хоть ситуация на рынках в других регионах малость отличается, это свидетельствует о том, что рынок графических карт восстанавливается и может скоро заставить обе компании выпустить более дешёвые решения или снизить цены, что, впрочем, уже происходит.
Так, например, Radeon RX 7900 XT, анонсированный по цене $899, уже сейчас продаётся всего за $779. И это всего через месяц после выпуска. Речь идёт о модели от ASRock, которая предлагает скидку в $120 или 13%.
Напомним, что некоторое время назад специалисты Master Lu поставили RX 7900XT на четвёртое место в общем рейтинге мощнейших видеокарт на рынке.