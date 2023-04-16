Одна из мощнейших видеокарт на рынке AMD RX 7900 упала в цене ниже 780 долларов в США

Но за последние несколько месяцев ситуация на рынке значительно улучшилась. Так, например, в США покупатели уже сегодня могут вполне легко найти все видеокарты NVIDIA линейки RTX 40XX и Radeon RX 7000 по официальной рекомендованной стоимости. А порой и ниже!

И хоть ситуация на рынках в других регионах малость отличается, это свидетельствует о том, что рынок графических карт восстанавливается и может скоро заставить обе компании выпустить более дешёвые решения или снизить цены, что, впрочем, уже происходит.