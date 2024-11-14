Одноплатный компьютер Raspberry Pi 5 разогнали до 3.6 ГГц

Изначально цель была в достижении 5 ГГц, но Raspberry Pi оказался неприступен для показателя выше 3.6 ГГц.

Хотя это не столь огромный скачок по сравнению с другими экспериментами Плейсье, как, например, разгон Intel Core i9 до 9 ГГц, это всё равно впечатляющий результат для бюджетного устройства.

Плейсье столкнулся с рядом ограничений, таких как напряжение и частота кристалла, что привело к использованию различных нетипичных подходов, включая внешнюю плату тактового генератора и NUMA-эмуляцию.

Даже после установки кастомной платы питания и экспериментов с напряжением, барьер 3.6 ГГц оставался непреодолимым.

Хотя подобный разгон несет риски, он также демонстрирует потенциал Raspberry Pi 5 для энтузиастов. Однако следует помнить, что подобные эксперименты могут негативно повлиять на стабильность и долговечность устройства.