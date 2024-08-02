Одноплатный ПК Raspberry Pi 5 разогнали до 3.4 ГГц — это мировой рекорд для этого «малыша»

Используя различные методы охлаждения, включая Пельтье и кастомный вентилятор Noctua, Гирлинг преодолел лимит тактовой частоты.

Он достиг частоты 3.3 ГГц с результатами 1092 и 2163 баллов в тестах Geekbench 6, стабильно поддерживая напряжение 1.07 вольт.

Для достижения 3.4 ГГц потребовалось дополнительное охлаждение и повышение напряжения до 1.08 вольт, что позволило завершить тесты с результатами 1121 и 2219 баллов.

Гирлинг не рекомендует повторять этот эксперимент дома из-за высоких энергозатрат и необходимости специальных условий охлаждения.

Эксперимент показал, что разгон до таких частот возможен, но требует значительных усилий и специальных условий.