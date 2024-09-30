OEM-кулер и БП на сдачу — названы главные «ужасы» сборки ПК в начале 2000-х

Опубликовано 30 сентября 2024, 07:591 мин.
OEM-кулер и БП на сдачу — названы главные «ужасы» сборки ПК в начале 2000-хИзменилось практически все
Эксперты XDA-Developers рассказали, как изменилась сборка ПК за 20 лет.
В 2000-х оверклокинг был обычным делом, но современные процессоры уже работают на пределе, и интерес к разгону угас.
При этом в те времена дизайн корпусов не был важен — компьютеры собирали в простых пластиковых коробках, которые со временем желтели. Повсеместно использовались стоковые кулеры, так как рынок охлаждения был неразвит.
На блоки питания тоже не обращали внимания — о важности PSU задумались только спустя годы. SSD-накопители отсутствовали, а при выборе жестких дисков важен был их объем, а не скорость.
Главным изменением стал выбор видеокарт: в прошлом приоритетом была видеопамять, сейчас же GPU — ключевой элемент системы, а выбор стал значительно сложнее.