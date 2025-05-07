Официально: AMD тестировала процессоры Ryzen 6000G для сокета AM5

Эти чипы базировались на архитектуре Zen 3+ с графикой Radeon на базе Navi, производились по 6-нм техпроцессу и принадлежали к семейству 19H — тому же, что использовалось в мобильных APU Rembrandt.

Информация всплыла на техническом портале AMD, где упоминается тестовая серия AM5 Functional Test Vehicle, использовавшаяся для внутренних испытаний. Несмотря на то что такие чипы никогда не поступили в розницу, теперь подтверждено, что они действительно существовали в виде прототипов.