Официально. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti стала самой доступной видеокартой на архитектуре Turing

По словам производителя, GeForce GTX 1660 Ti втрое производительнее GTX 960 и в 1,5 раза GeForce GTX 1060. Видеокарта позволяет геймерам играть в популярные онлайн-игры, такие, как Fortnite, PUBG и Apex Legends, на 120 кадрах в секунду в разрешении 1080p.

Архитектура Turing выполняет в 1,5 раза больше инструкций за такт и потребляет в 1,4 раза меньше энергии, чем Pascal. Как отмечает NVIDIA, при энергопотреблении в 120 Вт, графический процессор GTX 1660 Ti обеспечивает наилучшую производительность на Ватт среди всех графических процессоров в своем классе.

В основе — 1536 ядер CUDA и новая память GDDR6 12ГБ/с 6ГБ частотой почти 1,8 ГГц в режиме Boost, при этом разогнать ее можно еще больше.

Видеокарты GeForce GTX 1660 Ti доступны с сегодняшнего дня от партнеров компании, включая ASUS, EVGA, Gainward, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac. Рекомендованная цена — 22 990 рублей.