Официально: свежее обновление Windows 11 убивает «Панель задач»

Microsoft официально подтвердила, что некоторые пользователи могут столкнуться с исчезновением «Панели задач» после установки данного апдейта.

Компания заявила, что получила смешанные результаты при воспроизведении проблемы, и её распространение оказалось «непоследовательным».

Тем не менее, существует несколько способов устранения проблемы. Если «Панель задач» пропадает, можно попробовать оставить компьютер в режиме ожидания на 5-6 минут или перезагрузить устройство.

В крайнем случае, пользователи могут откатиться к предыдущей сборке — компания не препятствует этому.

Разработчики из Microsoft активно исследуют проблему и надеются устранить её в будущем обновлении.