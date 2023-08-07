Официально: свежее обновление Windows 11 убивает «Панель задач»Хорошенько подумайте, прежде чем обновляться
В недавно выпущенном обновлении Windows 11 (Dev Channel build 23516), которое ввело несколько улучшений и новых функций, была обнаружена серьёзная проблема.
Microsoft официально подтвердила, что некоторые пользователи могут столкнуться с исчезновением «Панели задач» после установки данного апдейта.
Компания заявила, что получила смешанные результаты при воспроизведении проблемы, и её распространение оказалось «непоследовательным».
Тем не менее, существует несколько способов устранения проблемы. Если «Панель задач» пропадает, можно попробовать оставить компьютер в режиме ожидания на 5-6 минут или перезагрузить устройство.
В крайнем случае, пользователи могут откатиться к предыдущей сборке — компания не препятствует этому.
Разработчики из Microsoft активно исследуют проблему и надеются устранить её в будущем обновлении.