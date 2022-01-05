Огромная 4K-вебкамера и встроенный USB-хаб — Dell анонсировала новый 4К-монитор

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Огромная 4K-вебкамера и встроенный USB-хаб — Dell анонсировала новый 4К-мониторУстройство явно понравится любителям видеоконференций
Dell представила свой новый 32-дюймовый монитор UltraSharp. Отличительной особенностью девайса является огромная 4К-вебкамера.
Что интересно, во встроенной камере монитора используется сенсор Sony 4K HDR STARVIS CMOS. Нечто похожее компания использует в своей внешней веб-камере за 200 долларов (15 тыс рублей).
Новинка также имеет сразу два встроенных микрофона, 4К IPS-дисплей с частотой 60 Гц и встроенный USB-хаб с пятью портами USB-A, одним USB-C и даже Ethernet-портом.
Также стоит отметить, что монитор имеет входные порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. А если пользователь подключит несколько устройств к нему, то сможет просматривать их в режимах «картинка за картинкой» или «картинка в картинке».
Dell заявила, что устройство будет доступно уже с 29 марта 2022 года. Тогда же производитель обещал раскрыть цену новинки и более подробную информацию о ней.
Источник: The Verge