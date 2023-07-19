OnePlus, но не смартфон: компания выпустит механическую клавиатуру уже до конца июля

Уже до конца июля компания запустит в продажу свою первую механическую клавиатуру Keyboard 81 Pro, разработанную в сотрудничестве с Keychron.

Новинка будет отличаться привлекательным дизайном с корпусом из алюминия и RGB-подсветкой. Количество кнопок составляет 81, никакого цифрового блока не будет.

Сами клавиши выполнены в белом, сером и красном цветах и доступны в материалах PBT или Marble-mallow.

Особенностью клавиатуры является поддержка хотсвапа, что позволяет легко менять клавиши на свой вкус. Есть также удобный регулятор наклона для оптимального комфорта при наборе.