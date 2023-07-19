Компьютеры
07:11, 19 июля 2023
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OnePlus, но не смартфон: компания выпустит механическую клавиатуру уже до конца июля

Цена, правда, будет немного кусачей

Компания OnePlus, известная своими инновационными смартфонами, расширяет свой ассортимент продукции.

Уже до конца июля компания запустит в продажу свою первую механическую клавиатуру Keyboard 81 Pro, разработанную в сотрудничестве с Keychron.

Новинка будет отличаться привлекательным дизайном с корпусом из алюминия и RGB-подсветкой. Количество кнопок составляет 81, никакого цифрового блока не будет.

Сами клавиши выполнены в белом, сером и красном цветах и доступны в материалах PBT или Marble-mallow.

Особенностью клавиатуры является поддержка хотсвапа, что позволяет легко менять клавиши на свой вкус. Есть также удобный регулятор наклона для оптимального комфорта при наборе.

OnePlus, но не смартфон: компания выпустит механическую клавиатуру уже до конца июля
© Gizmochina

OnePlus Keyboard 81 Pro работает как по проводу, так и без него, через Bluetooth. Клавиатура совместима с различными операционными системами, включая macOS, Windows, Linux, Android и iOS.

Внутри установлена батарея на 4000 мАч, обеспечивающая до 100 часов автономной работы при минимальной яркости подсветки.

Изначально устройство будет доступно в Индии по цене 17 999 рупий. Затем клавиатуру можно будет купить в США и Канаде по цене $219.

Источник:Gizmochina
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