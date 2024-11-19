Оперативная память DDR4 и даже DDR5 станет дешевле уже в 2025 году

Этот тренд связан с увеличением предложения и слабым спросом на рынке DRAM.

Наиболее заметное удешевление затронет модули DDR4 и LPDDR4X, так как их запасы у поставщиков превышают текущие потребности. Уже в конце 2024 года цены на данные стандарты начали снижаться.

Что касается более современных DDR5 и LPDDR5X, их стоимость также может упасть из-за неопределённости спроса и высоких запасов у покупателей.

Ранее TrendForce прогнозировала стабильность цен на DRAM благодаря активным инвестициям производителей в развитие HBM-памяти и ожидаемому запуску новых заводов к 2026 году. Однако последние изменения на рынке заставили аналитиков пересмотреть свои прогнозы.