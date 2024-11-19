Оперативная память DDR4 и даже DDR5 станет дешевле уже в 2025 году

Опубликовано 19 ноября 2024, 07:081 мин.
Оперативная память DDR4 и даже DDR5 станет дешевле уже в 2025 годуВсе из-за переизбытка предложения
По данным аналитической компании TrendForce, в 2025 году ожидается снижение цен на оперативную память DDR4 и DDR5.
Этот тренд связан с увеличением предложения и слабым спросом на рынке DRAM.
Наиболее заметное удешевление затронет модули DDR4 и LPDDR4X, так как их запасы у поставщиков превышают текущие потребности. Уже в конце 2024 года цены на данные стандарты начали снижаться.
Что касается более современных DDR5 и LPDDR5X, их стоимость также может упасть из-за неопределённости спроса и высоких запасов у покупателей.
Ранее TrendForce прогнозировала стабильность цен на DRAM благодаря активным инвестициям производителей в развитие HBM-памяти и ожидаемому запуску новых заводов к 2026 году. Однако последние изменения на рынке заставили аналитиков пересмотреть свои прогнозы.