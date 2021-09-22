Оперативная память для компьютеров и ноутбуков подешевеет к концу 2021 года

Как пишет источник со ссылкой на отчёт аналитиков, цены на память типа DDR3 для ПК и ноутбуков поднимутся уже в текущем квартале на 3-8%. а память а для серверов, DDR4 – на 5-10%. При этом устройства графической и мобильной памяти поднимутся в цене на 15%.

Как отмечается, пик цен продолжится недолго – производство не стоит на месте и предложение превысит спрос, что приведёт к снижению цен уже в 4 квартале. По прогнозам специалистов, память для ПК подешевеет на 5-10%, причём на фоне сокращения продаж компьютеров. Память серверная и графическая снизится в цене примерно на 5%. Цены на память для мобильных устройств останутся на прежнем уровне.