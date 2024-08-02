Оперативная память подорожает на 53% и 35% — в 2024 и 2025 году соответственно

Рост цен обусловлен увеличением спроса на DRAM и NAND flash-память, вызванным бумом в области ИИ.

Согласно данным TrendForce, ожидается, что выручка от продаж DRAM достигнет $90.7 млрд к концу 2024 года, а NAND flash-память — $67.4 млрд, что составит рост на 77% по сравнению с предыдущим годом.

В 2025 году спрос и выручка также продолжат расти, увеличившись на 51% для DRAM и на 29% для NAND flash.

Одним из ключевых факторов роста является память HBM, которая составляет лишь 5% от общих поставок, но генерирует до 20% выручки от DRAM.

Также значительное влияние окажет внедрение DDR5 DRAM в серверном сегменте, что приведет к росту выручки на 40% в 2024 году и на 60-65% в 2025 году.