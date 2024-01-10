Оперативная память подорожает уже в ближайшие недели. И вот почему

Причиной этого является предполагаемое увеличение стоимости контрактов на DRAM на 13-18% в I квартале 2024 года, причем наибольший рост цен ожидается в сегменте мобильной DRAM.

Повышение цен связано с неопределенностью спроса на весь 2024 год, что заставляет производителей сокращать производство для поддержания баланса спроса и предложения в индустрии памяти.

В частности, рынок ПК DRAM ожидает рост цен на 10-15%, особенно на DDR5, в то время как цены на серверную DRAM также могут вырасти на 10-15%, а в некоторых случаях даже на 8-13%.

Производители активно повышают цены на потребительскую DRAM, что приводит к росту спроса и закупок. Ожидается, что цены на DDR4 вырастут на 10-15%, опережая DDR3, цены на которую также увеличатся на 8-13%.