Оперативной памяти предсказали удешевление в 2022 году

Но специалисты TrendForce на полном серьёзе прогнозируют снижение стоимости оперативной памяти на ближайшие кварталы. По данным компании, начнётся этот процесс уже в четвёртом квартале 2021-го, достигнув пика в 2022-м.

Связано это с тем, что сразу три крупнейших поставщика чипов памяти DRAM — Samsung, SK hynix и Micron — увеличат объёмы поставок на 17,9% в следующем году. В то же время спрос на оперативную память вырастет лишь на 16,3%, пишет TrendForce на своём сайте. Таким образом, спрос на рынке будет немного ниже ожидаемого. Что выльется в снижение цены.