Оперативную память DDR4 и DDR5 сравнили в играх на компьютере с топовым железом

08:40, 21 августа 2023
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Оперативную память DDR4 и DDR5 сравнили в играх на компьютере с топовым железомРезультаты удивили
Автор YouTube-канала Testing Games провёл сравнение оперативной памяти DDR4 и DDR5.
В эксперименте использовались модули памяти объёмом 32 ГБ каждый. Тестирование осуществлялось на мощной игровой системе, оснащённой процессором Intel Core i9-13900K и видеокартой NVIDIA RTX 4090.
В результате сравнения в различных играх были получены следующие показатели:
- Forza Horizon 5: DDR4 показала 219 fps, в то время как DDR5 — 223 fps.
- Cyberpunk 2077: 120 fps для DDR4 против 141 fps для DDR5.
- CS:GO: DDR4 — 827 fps, DDR5 — 813 fps.
- Hitman 3: DDR4 достигла 202 fps, DDR5 — 219 fps.
Однако стоит отметить, что разница между DDR4 и DDR5 на такой мощной игровой системе оказалась минимальной. Это может означать, что при планировании апгрейда ПК стоит рассмотреть обновление других компонентов, таких как процессор или видеокарта, вместо оперативной памяти.