Оперативную память DDR4 и DDR5 сравнили в играх на компьютере с топовым железом

В эксперименте использовались модули памяти объёмом 32 ГБ каждый. Тестирование осуществлялось на мощной игровой системе, оснащённой процессором Intel Core i9-13900K и видеокартой NVIDIA RTX 4090.

В результате сравнения в различных играх были получены следующие показатели:

Forza Horizon 5 : DDR4 показала 219 fps, в то время как DDR5 — 223 fps.

: DDR4 показала 219 fps, в то время как DDR5 — 223 fps. Cyberpunk 2077 : 120 fps для DDR4 против 141 fps для DDR5.

: 120 fps для DDR4 против 141 fps для DDR5. CS:GO : DDR4 — 827 fps, DDR5 — 813 fps.

: DDR4 — 827 fps, DDR5 — 813 fps. Hitman 3: DDR4 достигла 202 fps, DDR5 — 219 fps.

Однако стоит отметить, что разница между DDR4 и DDR5 на такой мощной игровой системе оказалась минимальной. Это может означать, что при планировании апгрейда ПК стоит рассмотреть обновление других компонентов, таких как процессор или видеокарта, вместо оперативной памяти.