Оплавление кабелей RTX 5090 и RTX 4090 стало еще более массовым

На этот раз пострадал владелец Founders Edition, использовавший блок питания EVGA с «цепочечным» подключением (daisy-chain).

Кабель оплавился, хотя сама карта осталась рабочей. Он признал, что ошибся с выбором кабеля, но проблема выходит за рамки отдельных случаев.

Эксперты указывают на перегрузку разъема 12VHPWR. Он рассчитан на 375 Вт, но карты тянут до 600 Вт, что ведет к перегреву. Производители сторонних кабелей, вроде MODDIY, уже вносят правки, но проблему это не решает.

Пользователям советуют отказаться от адаптеров, следить за температурой кабелей и по возможности использовать родные блоки питания.

NVIDIA пока никак не комментирует свежие случаи.