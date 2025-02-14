Оплавление кабелей RTX 5090 и RTX 4090 стало еще более массовым

Опубликовано 14 февраля 2025, 07:011 мин.
Оплавление кабелей RTX 5090 и RTX 4090 стало еще более массовымNVIDIA явно что-то делает не так...
Пользователи продолжают сообщать о расплавленных кабелях у видеокарт RTX 5090 и RTX 4090.
На этот раз пострадал владелец Founders Edition, использовавший блок питания EVGA с «цепочечным» подключением (daisy-chain).
Кабель оплавился, хотя сама карта осталась рабочей. Он признал, что ошибся с выбором кабеля, но проблема выходит за рамки отдельных случаев.
Эксперты указывают на перегрузку разъема 12VHPWR. Он рассчитан на 375 Вт, но карты тянут до 600 Вт, что ведет к перегреву. Производители сторонних кабелей, вроде MODDIY, уже вносят правки, но проблему это не решает.
Пользователям советуют отказаться от адаптеров, следить за температурой кабелей и по возможности использовать родные блоки питания.
NVIDIA пока никак не комментирует свежие случаи.