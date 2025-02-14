Компьютеры
Опубликовано 14 февраля 2025, 07:01
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Оплавление кабелей RTX 5090 и RTX 4090 стало еще более массовым

NVIDIA явно что-то делает не так...
Пользователи продолжают сообщать о расплавленных кабелях у видеокарт RTX 5090 и RTX 4090.
Оплавление кабелей RTX 5090 и RTX 4090 стало еще более массовым
© VideoCardz.com

На этот раз пострадал владелец Founders Edition, использовавший блок питания EVGA с «цепочечным» подключением (daisy-chain).

Кабель оплавился, хотя сама карта осталась рабочей. Он признал, что ошибся с выбором кабеля, но проблема выходит за рамки отдельных случаев.

Эксперты указывают на перегрузку разъема 12VHPWR. Он рассчитан на 375 Вт, но карты тянут до 600 Вт, что ведет к перегреву. Производители сторонних кабелей, вроде MODDIY, уже вносят правки, но проблему это не решает.

Пользователям советуют отказаться от адаптеров, следить за температурой кабелей и по возможности использовать родные блоки питания.

NVIDIA пока никак не комментирует свежие случаи.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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