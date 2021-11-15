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Определен лучший процессор стоимостью до 300 долларов

Intel Core i5-12600K
Специалисты портала Tom's Hardware установили лучший процессор, цена которого не превышает 300 долларов или примерно 22 тыс рублей.
Определен лучший процессор стоимостью до 300 долларов

Так, эксперты сравнивали сразу несколько моделей — Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 5 5600X и AMD Ryzen 7 5800X. Отмечается, что последний продают за 450 долларов, но его решили сопоставить с Core i5-12600K. Идея заключалась в том, чтобы узнать, есть ли смысл переплачивать за чип от AMD суммой в 1,5 раза выше.

В результате было установлено, что в одноядерных тестах Intel Core i5-12600K показал себя более быстрым чипом, по сравнению с Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X. Что касается тестов с многоядерном режиме, здесь Core i5-12600K выдал результат лучше Ryzen 5 5600X, но хуже, чем Ryzen 7 5800X.

Помимо тестов процессоры сравнивали и по поведению в играх. Именно здесь чип Core i5-12600K полностью проявил свой потенциал. По словам энтузиастов, по этому параметру Core i5-12600K и Ryzen 5 5600X практически не отличаются.

В итоге эксперты Tom's Hardware признали, что лучшим процессором стоимостью до 300 долларов является именно Intel Core i5-12600K.

Источник: tomshardware.com
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