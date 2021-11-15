Определен лучший процессор стоимостью до 300 долларов

Так, эксперты сравнивали сразу несколько моделей — Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 5 5600X и AMD Ryzen 7 5800X. Отмечается, что последний продают за 450 долларов, но его решили сопоставить с Core i5-12600K. Идея заключалась в том, чтобы узнать, есть ли смысл переплачивать за чип от AMD суммой в 1,5 раза выше.

В результате было установлено, что в одноядерных тестах Intel Core i5-12600K показал себя более быстрым чипом, по сравнению с Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X. Что касается тестов с многоядерном режиме, здесь Core i5-12600K выдал результат лучше Ryzen 5 5600X, но хуже, чем Ryzen 7 5800X.

Помимо тестов процессоры сравнивали и по поведению в играх. Именно здесь чип Core i5-12600K полностью проявил свой потенциал. По словам энтузиастов, по этому параметру Core i5-12600K и Ryzen 5 5600X практически не отличаются.

В итоге эксперты Tom's Hardware признали, что лучшим процессором стоимостью до 300 долларов является именно Intel Core i5-12600K.