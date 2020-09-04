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Опубликован дизайн новейшей недорогой видеокарты NVIDIA RTX 3060 до анонса
Выглядит устройство узнаваемо, но необычно на фоне “старших братьев”
С анонс линейки NVIDIA RTX 30xx прошло не так много времени, но в сети уже появилось немало разговоров о еще более дешевой модели, чем RTX 3070. И вот, силами интернет-инсайдеров, был опубликован дизайн новейшей недорогой видеокарты NVIDIA RTX 3060 до официального анонса.
Первое, что бросается в глаза, при просмотре изображения, это размеры видеокарты — в сравнении даже с RTX 3070 и 3080 новинка выглядит крайне компактной. Также на картинке видно, что новый видеоадаптер, как и более старшие модели, будет основан на стандарте GDDR6X и архитектуре Ampere. Количество оперативной памяти намечается 6 ГБ, что немногим меньше, чем представлено в младшей модели из уже анонсированных.
Стоит отметить, что даже если NVIDIA анонсирует RTX 3060 в 2020 году, то ожидать этого раньше ноября не приходится.