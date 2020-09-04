Опубликован дизайн новейшей недорогой видеокарты NVIDIA RTX 3060 до анонса

Первое, что бросается в глаза, при просмотре изображения, это размеры видеокарты — в сравнении даже с RTX 3070 и 3080 новинка выглядит крайне компактной. Также на картинке видно, что новый видеоадаптер, как и более старшие модели, будет основан на стандарте GDDR6X и архитектуре Ampere. Количество оперативной памяти намечается 6 ГБ, что немногим меньше, чем представлено в младшей модели из уже анонсированных.