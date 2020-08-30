Опубликован рейтинг лучших недорогих видеокарт для игрового компьютера

Так, если выбирать самую лучшую видеокарту среди представленных, то, по мнению специалистов, отдать предпочтение GeForce GTX 1650 Super. При этом достаточно серьезную конкуренцию данной видеокарте составило и решение от AMD — Radeon RX 570. Но в силу того, что его стоимость все же выше, чем у GTX 1650 Super, устройство от “красных” оказалось менее привлекательным к покупке. На третьем месте расположился GeForce GTX 1650, а на четвертом — GeForce GTX 1050 Ti. Замыкает рейтинг Radeon RX 560 4096 МБ — данная видеокарта оказалась наименее предпочтительной к покупке.