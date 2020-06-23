Опубликован рейтинг самых быстрых видеокарт среднего класса
В рамках сравнения, были проведены тесты следующих видеокарт: GeForce RTX 2070 8 ГБ, GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ, GeForce RTX 2060 6 ГБ, Radeon RX 5700 XT 8ГБ и Radeon RX 5700 8ГБ. В качестве процессоров использовалось два чипа: Intel Core i7-8700K и AMD Ryzen 7 3700X. По итогу, эксперты пришли к выводу, что наилучшим вариантом для покупки в среднебюджетном сегменте будет GeForce RTX 2060 - она показала самую достойную и приятную производительность при абсолютно всех проведенных тестах.
В случае же, если пользователь готов потратить чуть больше средств, то, по мнению специалистов портала, ему следует обратить свое внимание на более продвинутые решения, такие как Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070. Они лидировали в общем зачете и были умеренно привлекательными для покупки.