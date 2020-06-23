Опубликован рейтинг самых быстрых видеокарт среднего класса

В случае же, если пользователь готов потратить чуть больше средств, то, по мнению специалистов портала, ему следует обратить свое внимание на более продвинутые решения, такие как Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070. Они лидировали в общем зачете и были умеренно привлекательными для покупки.